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        Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 13:40 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:40
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        Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Rapid Wien ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

        Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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