Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesine 5, Hukuk, İletişim, İlahiyat ve Spor Bilimleri fakültelerine 1'er profesör atanacak.

Siyasal Bilgiler Fakültesinde 2, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri, Hukuk ve İletişim fakülteleri ile Şalpazarı Meslek Yüksekokulunda 1'er doçent görevlendirilecek.

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesine 6, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine 2, Spor Bilimleri ve İlahiyat fakültelerine 1'er doktor öğretim üyesi alınacak.