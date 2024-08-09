Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Şenol Güneş'ten Trabzon Valisi Yıldırım'a ziyaret

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, eski A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'le bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 17:33 Güncelleme: 09.08.2024 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şenol Güneş'ten Trabzon Valisi Yıldırım'a ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, eski A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'le bir araya geldi.

        Vali Yıldırım, makamında Güneş ve eski Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ile bir süre sohbet etti.

        Ziyaret, Yıldırım'ın konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        16 yıldır aranıyordu! Kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı
        16 yıldır aranıyordu! Kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        Ayşenur'un ölümünde babadan 'iyi hal' tepkisi!
        Ayşenur'un ölümünde babadan 'iyi hal' tepkisi!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!

        Benzer Haberler

        Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak
        Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak
        Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
        Tiflis'ten Trabzon'a doğrudan uçuşlar başlayacak
        Tiflis'ten Trabzon'a doğrudan uçuşlar başlayacak
        Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi
        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi
        Fındık hasadında işçilik maliyetinden tasarruf sağlamak için "file örtü" se...
        Fındık hasadında işçilik maliyetinden tasarruf sağlamak için "file örtü" se...