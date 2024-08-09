Şenol Güneş'ten Trabzon Valisi Yıldırım'a ziyaret
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, eski A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'le bir araya geldi.
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, eski A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'le bir araya geldi.
Vali Yıldırım, makamında Güneş ve eski Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ile bir süre sohbet etti.
Ziyaret, Yıldırım'ın konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından tamamlandı.
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