Rapid Wien-Trabzonspor maçının misafir tribün biletleri satışa çıkarıldı
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın misafir takım tribün biletleri satışa sunuldu.
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın misafir takım tribün biletleri satışa sunuldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, maçın sınırlı sayıda misafir takım tribün biletleri, "e-bilet.trabzonspor.org.tr" adresi üzerinden 750 lira (20 avro-23 dolar) olarak satışa çıkartıldı.
Bilet satışı, 13 Ağustos Salı günü saat 17.00'de sona erecek.
Rapid Wien-Trabzonspor maçı, 15 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Allianz Stadyumu'nda oynanacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.