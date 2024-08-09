Trabzonspor, "Kartal arazisi"ne ilişkin KAP'a bildirimde bulundu

Trabzonspor, "Kartal arazisi"ne ilişkin yönetim kurulunca alınan kararı duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, yönetim kurulu tarafından bugün yapılan toplantıda karar alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Trabzonspor Kulübüne ait olan, İstanbul İli, Kartal ilçesi, Aşağı Mahalle Çayırlar Mevkii adresindeki, 12.452,09 metrekare yüzölçümlü 10164 ada ve 64 parsel numaralı, 707,00 metrekare yüzölçümlü 10164 ada ve 42 parsel numaralı taşınmazlar üzerindeki, 30 yıllık "Daimi ve Müstakil Üst Hakkı"nın, Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ firmasının 08.08.2024 tarihli raporu ile tespit edilen 4.061.813.000 lira ile Başkent Taşınmaz Değerleme AŞ gayrimenkul değerleme firmasının 08.08.2024 tarihli raporu ile tespit edilen 3.924.705.000 liralık değerleme tutarlarının ortalaması olan 3.993.259.000 lira bedelle Trabzonspor Kulübünden devralınmasına karar verilmiştir."