Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kafesi hizmete açıldı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince açılan "Hasbihal" kafede emeklilere çay 1 liradan satılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 19:34 Güncelleme: 09.08.2024 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kafesi hizmete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince açılan "Hasbihal" kafede emeklilere çay 1 liradan satılacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2024 Emekliler Yılı" çerçevesinde Ayasofya Mahallesi sahilinde, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar ve davetlilerin katılımıyla kafe açıldı.

        Vali Aziz Yıldırım, emeklilere sunulan hizmetlerin önemine işaret ederek, "Belediyelerimiz, büyüklerimizin ve emeklilerimizin bir araya gelip sohbet edebileceği mekanlar açıyor. Burada önemli olan çayın fiyatı değil, insanların muhabbet edebilmesidir." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de emeklilere yönelik hizmetlerin bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Hepimiz Allah ömür verirse bir gün mesleki hayatımızı bitirip emekli olacağız ve o zaman da aynı düşüncelere şahit olacağız. Emekli olan kıymetli büyüklerimize bu tür hizmetleri sunmak biz yerel yöneticiler için bir lütuf değil, bir sorumluluktur. Çünkü sizler, şehrimizin kalkınmasına ve bağımsız Türk devletinin ayakta durmasına emek verdiniz. Bu emek, zaten başlı başına saygıyı hak eden bir emektir. O nedenle, 5 kez değil, 15 kez de olsa Çanakkale'ye emektarlar göndereceğiz ve bu tür sosyal yaşam alanlarının da sayılarını artıracağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Derrick Köhn kararını verdi!
        Derrick Köhn kararını verdi!
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, "Kartal arazisi"ne ilişkin KAP'a bildirimde bulundu
        Trabzonspor, "Kartal arazisi"ne ilişkin KAP'a bildirimde bulundu
        Rapid Wien-Trabzonspor maçının misafir tribün biletleri satışa çıkarıldı
        Rapid Wien-Trabzonspor maçının misafir tribün biletleri satışa çıkarıldı
        Şenol Güneş'ten Trabzon Valisi Yıldırım'a ziyaret
        Şenol Güneş'ten Trabzon Valisi Yıldırım'a ziyaret
        Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak
        Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak
        Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
        Tiflis'ten Trabzon'a doğrudan uçuşlar başlayacak
        Tiflis'ten Trabzon'a doğrudan uçuşlar başlayacak