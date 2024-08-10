Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor ligi iyi başlıyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:09 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor ligi iyi başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde kazandı.

        Bordo-mavililer, lig tarihinde 50 sezondaki başlangıç maçlarında 31 galibiyet, 12 beraberlik alırken 1'i hükmen olmak üzere 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

        Karadeniz ekibi, lig tarihinde 26 kez açılış maçını dış sahada, 24 kez de iç sahada oynadı. Dış sahada 14 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 17 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 4 mağlubiyet aldı.

        - Sivasspor ile 3. kez

        Trabzonspor, Sivasspor ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya gelecek.

        İki takım açılış maçında ilk olarak 2007-2008 sezonunda mücadele ederken Trabzon'da oynanan karşılaşmayı konuk takım hükmen kazandı. Bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile devam eden oyunun uzatma dakikalarında çıkan saha olayları nedeniyle Trabzonspor, bu karşılaşmada yenik sayıldı.

        2009-2010 sezonunda Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ise Trabzonspor, 2-1'lik sonuçla kazanmayı başardı.

        14 sezon aradan sonra tekrar ilk hafta karşı karşıya gelecek olan iki takımın da daha önce oynanan maçlarda birer galibiyeti bulunuyor.

        - Son 3 açılış maçını kazandı

        Trabzonspor, oynadığı son 3 açılış maçını da kazandı.

        Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'u dış sahada 2-0, geçen sezon da Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Online siparişleri askıya aldı
        Online siparişleri askıya aldı
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        İadenin tüketiciye yansıtılması 1 yıl ertelendi
        İadenin tüketiciye yansıtılması 1 yıl ertelendi
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Dolu Dolu olimpiyat
        Dolu Dolu olimpiyat
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Doğum borçlanması erken emekli eder mi?
        Doğum borçlanması erken emekli eder mi?
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti
        Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti
        Anne Bülbül, Eren'den kalan kırık cep telefonunu 7 yıldır yanından ayırmıyo...
        Anne Bülbül, Eren'den kalan kırık cep telefonunu 7 yıldır yanından ayırmıyo...
        Şehit Eren Bülbül'ün annesi: 7 yıl, 7 bin yıl gibi
        Şehit Eren Bülbül'ün annesi: 7 yıl, 7 bin yıl gibi
        Trabzonspor, Sivasspor'a konuk olacak
        Trabzonspor, Sivasspor'a konuk olacak
        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kafesi hizmete açıldı
        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kafesi hizmete açıldı
        Trabzonspor, "Kartal arazisi"ne ilişkin KAP'a bildirimde bulundu
        Trabzonspor, "Kartal arazisi"ne ilişkin KAP'a bildirimde bulundu