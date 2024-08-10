Trabzonspor ligi iyi başlıyor
SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde kazandı.
SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde kazandı.
Bordo-mavililer, lig tarihinde 50 sezondaki başlangıç maçlarında 31 galibiyet, 12 beraberlik alırken 1'i hükmen olmak üzere 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, lig tarihinde 26 kez açılış maçını dış sahada, 24 kez de iç sahada oynadı. Dış sahada 14 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 17 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 4 mağlubiyet aldı.
- Sivasspor ile 3. kez
Trabzonspor, Sivasspor ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya gelecek.
İki takım açılış maçında ilk olarak 2007-2008 sezonunda mücadele ederken Trabzon'da oynanan karşılaşmayı konuk takım hükmen kazandı. Bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile devam eden oyunun uzatma dakikalarında çıkan saha olayları nedeniyle Trabzonspor, bu karşılaşmada yenik sayıldı.
2009-2010 sezonunda Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ise Trabzonspor, 2-1'lik sonuçla kazanmayı başardı.
14 sezon aradan sonra tekrar ilk hafta karşı karşıya gelecek olan iki takımın da daha önce oynanan maçlarda birer galibiyeti bulunuyor.
- Son 3 açılış maçını kazandı
Trabzonspor, oynadığı son 3 açılış maçını da kazandı.
Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'u dış sahada 2-0, geçen sezon da Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.
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