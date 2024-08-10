Trabzonspor, Sivas'a gitti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla Sivas'a hareket etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti.

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