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        Trabzonspor, Sivas'a gitti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 16:45 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:45
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        Trabzonspor, Sivas'a gitti
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yarın yapacağı maç için Sivas'a gitti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla Sivas'a hareket etti.

        Trabzonspor'un 22 kişilik kadrosunda şu sporcular yer aldı:

        Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Borna Barisic, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Stefan Savic, Stefano Denswil, John Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Umut Güneş, Mislav Orsic, Edin Visca, Cihan Çanak, Mahmoud Trezeguet, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Enis Destan.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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