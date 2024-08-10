Trabzon'da sahil kesiminde üreticiler fındığı hasat ediyor

Trabzon'un sahil kesimindeki fındık üreticileri ürünlerini toplamaya başladı.

Yomra ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde üreticilerden bazıları fındığı kendi imkanlarıyla bazıları ise mevsimlik tarım işçileriyle topluyor.

Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren üreticiler, topladıkları fındıkları çuvallarla harmana taşıyor.

Üretici Mustafa Şahin, fındık hasadının ay sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Fındık hasadının zor olduğunu anlatan Şahin, "Topladıktan sonra harmana getirip kurutuyoruz. Havalar güzel giderse belki bir haftada kurutup kaldırılır, belki bir ayda kurutulur. Meşakkatli bir iş, kesinlikle tek başına yapılabilecek bir iş değil." dedi.