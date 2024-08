Şehit Eren Bülbül, şehadetinin 7'nci yılında mezarı başında anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 7'nci yılında mezarı başında anıldı.

Bülbül'ün, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anma programına, annesi Ayşe Bülbül ve kardeşlerinin yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Maçka Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kongur ile diğer ilgililer katıldı.

- "Bu vatanın her bir toprağında şehit kanı var"

Yıldırım, bu toprakların hepsinin şehit kanlarıyla yoğrulduğunu vurgulayarak, "Bu vatanın her bir toprağında şehit kanı var. Öyleyse hiç kimse bu toprakları korumak için elinden geleni, yapabilecek olduğu fedakarlığı geri bırakmasın. Hepimiz bu topraklara sahibiz. Bu toprakları bizlere yurt kılan, vatan kılan, bu anlamda bu yolda şehit olan, gazi olan bütün geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Biz bu topraklar için can veririz"

Her zaman şehit aileleri ve gazilerle birlikte olduklarını aktaran Vali Yıldırım, "Biz bu topraklar için can veririz. Bu topraklara göz dikenin de gözünü oymaktan da çekinmeyiz. Onun canını almak için de her şeyi yaparız. Bu topraklar bizim topraklarımız. Bu topraklar Türkiye Cumhuriyeti vatanıdır, devletidir ve bu toprakların sahibi bizleriz. Bunları görev aşkıyla aynı zamanda vatan aşkıyla yapan burada çok kıymetli kardeşlerim var. Hepsi canını vermeye hazır." diye konuştu.