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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, üreticilerle fındık topladı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sahil kesiminde üreticilerle fındık hasat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 13:05 Güncelleme: 11.08.2024 - 13:05
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, üreticilerle fındık topladı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sahil kesiminde üreticilerle fındık hasat etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genç, Yeşilbük Mahallesi'nde fındık toplayan vatandaşlarla bir araya geldi.

        Genç, bir süre fındık topladığı üreticilere bol kazançlar diledi.

        Başkan Genç, fındığın bölge ekonomisi için taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Yöremizin en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındığın hasadına başlamış bulunuyoruz. Yeşilbük Mahallemizde hemşehrilerimizle birlikte bu bereketli sürece tanıklık ettik, sorunlarını ve taleplerini dinledik. Hasadımızın hayırlı olmasını, üreticilerimize bol kazançlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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