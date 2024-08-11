Trabzon'da Akoluk Köy Ürünleri Pazarı ve Kahvaltı Yeri hizmete açıldı

Trabzon'da Ortahisar Belediyesince "Akoluk Köy Ürünleri Pazarı ve Kahvaltı Yeri" hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akoluk Mahallesi'nde belediyenin destekleriyle oluşturulan alanın açılışına, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ve CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ile vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milletvekili Suiçmez, Karadeniz insanının çalışkan olduğunu belirterek, "Sayın Belediye Başkanımız üzerine düşen görevi yaptı, eminim üreticilerimiz de üzerlerine düşen görevleri yapacaklar, ekecekler, ürün yetiştirip buraya gelecekler. Gerisi bize kalıyor, bizler bu yeri yaşatmak durumundayız." ifadelerini kullandı.