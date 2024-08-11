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        Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış taşkınlara neden oldu

        Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış sonrası su taşkınları meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 22:45 Güncelleme: 11.08.2024 - 22:45
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        Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış taşkınlara neden oldu
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        Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış sonrası su taşkınları meydana geldi.

        Akşam saatlerinde ilçe merkezinde aralıklarla başlayan yağış kısa sürede etkisini artırdı.

        İlçe merkezinin yanı sıra İrfanlı Mahallesindeki derede su seviyesi artarak taşkınlar oluştu.

        Yağış sonrası belediye ekipleri, tıkanan menfezleri açmak için çalışma başlattı.

        İlçenin Karadeniz Sahil Yolu güzergahında da yağış sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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