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        Karadeniz Teknik Üniversitesine öğretim üyesi alınacak

        Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:37 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:37
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        Karadeniz Teknik Üniversitesine öğretim üyesi alınacak
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        Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

        KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde açılan kadrolar için başvuruların başladığı bildirildi.

        Adayların, ilan edilen fakülte ve bölümler için belirlenen özel şartları taşıması gerektiği belirtilen açıklamada, "Alımlar, 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirilecek. İlgili kadrolara başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları ve Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma ilkeleri ile ilgili yönergede yer alan nitelikleri taşımaları gerekiyor." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, profesör kadrolarına başvuruların KTÜ'nün internet sitesinde yer alan başvuru sistemi aracılığıyla elektronik ortamda alınacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

        "Kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/ adresinden, kurum dışı başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden yapılabilecek. Ayrıca adayların başvuru dilekçeleri ile özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve yayın listesini, dosya halinde hazırlayarak KTÜ Personel Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekiyor."

        İlanda, Arsin Meslek Yüksekokulundan Tıp Fakültesine kadar geniş bir yelpazede birçok profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosunun yer aldığı vurgulanarak, ilanda her bir kadro için belirtilen özel şartlar ve aranan niteliklerin detaylı belirtildiği bildirildi. ​​​​

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