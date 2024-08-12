Trabzonspor'da Rapid Wien maçı hazırlıkları başladı

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve geniş alanda oyun çalışması yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Net Global Sivasspor ile oynanan Trendyol Süper Lig 1. hafta maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.