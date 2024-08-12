Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, özel gereksinimli Burak'ın doğum gününü kutladı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, doğum gününü kutladığı özel gereksinimli Burak Öksüz'e Trabzonspor forması hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, En Mutlu Köy yerleşkesine giden Kaya, burada çalışan Burak Öksüz'ün doğum günü pastasını birlikte kesti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaya, Öksüz'e doğum gününü birlikte kutlama sözü verdiğini belirtti.

Kaya, 12 Ağustos'un Öksüz'ün doğum günü olması dolayısıyla özel bir gün olduğuna işaret ederek, "Burak kardeşimizi doğum gününde yalnız bırakmadık. Burak'ın yeni yaşını kutluyor, ona sağlıklı bir ömür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

En Mutlu Köy'de 19 özel gereksinimli bireyin çalıştığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti: "Üretimin bir parçası halinde, oyuncaktan dokuma ve ahşap ürünlere, sebze ve yumurtaya kadar birçok ürünün üretimini gerçekleştiriyor. Resimler, el işçiliği ürünler yapıyorlar, her biri üretime katkı vermeye çalışıyor. Onlarla çalışmaktan çok mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. Kardeşlerimizin her birine Trabzonspor'umuzun formalarını hediye ettik. İnşallah birlikte maçlara da katılıp şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız."