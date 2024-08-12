Trabzon'da kolunu iş makinesine kaptıran işçi yaralandı

Trabzon Limanı'nda çalışan A.Y'nin (44) sağ kolu, iş makinesine sıkıştı. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine limana, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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