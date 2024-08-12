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        Trabzon'da kolunu iş makinesine kaptıran işçi yaralandı

        Trabzon'da, kolunun iş makinesine sıkışması sonucu yaralanan işçi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 17:46 Güncelleme: 12.08.2024 - 17:46
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        Trabzon'da kolunu iş makinesine kaptıran işçi yaralandı
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        Trabzon'da, kolunun iş makinesine sıkışması sonucu yaralanan işçi tedavi altına alındı.

        Trabzon Limanı'nda çalışan A.Y'nin (44) sağ kolu, iş makinesine sıkıştı. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine limana, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İş kazasında eli bileğinin üst kısmından kopan A.Y, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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