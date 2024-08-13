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        Trabzonspor'un Rapid Wien maçı programı belli oldu

        Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maç öncesi yarınki antrenman ve basın toplantısı programları duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:23 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:23
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        Trabzonspor'un Rapid Wien maçı programı belli oldu
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        Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maç öncesi yarınki antrenman ve basın toplantısı programları duyuruldu.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, yarın Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek.

        Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Okay Yokuşlu, antrenman öncesinde TSİ 18.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

        Ev sahibi takım Rapid Wien ise aynı gün TSİ 15.30'da kulüp tesislerinde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman yapacak.

        Antrenman öncesi TSİ 13.30'da Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klauss ve bir futbolcusu, basın toplantısı düzenleyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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