Trabzonspor'un Rapid Wien maçı programı belli oldu

Antrenman öncesi TSİ 13.30'da Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klauss ve bir futbolcusu, basın toplantısı düzenleyecek.

Ev sahibi takım Rapid Wien ise aynı gün TSİ 15.30'da kulüp tesislerinde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman yapacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, yarın Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek.

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