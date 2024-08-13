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        Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Çevik'ten Başkan Kaya'ya ziyaret

        Bosna Hersek'te düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 57 kiloda altın madalya kazanan Baturalp Çevik, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:10
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        Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Çevik'ten Başkan Kaya'ya ziyaret
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        Bosna Hersek'te düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 57 kiloda altın madalya kazanan Baturalp Çevik, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaya, makamında kabul ettiği sporcu Çevik ve antrenörü Gökhan Çevik ile bir süre sohbet etti.

        Hiçbir başarının tesadüfen olmadığına işaret eden Kaya, "Başarı çalışmayla inanmayla özveriyle fedakarlıkla olur. Baturalp de inandı, çalıştı ve hepimizin gururu oldu. Kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Kaya, Baturalp'in önemli bir başarıya imza attığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Değirmendere, Kaymaklı mahalleleri, imkanları kıt insanların oturduğu yerlerdir. Ben de o mahallenin çocuğuyum. O kıt imkanların, zor koşulların olduğu yerden mücadele edip Avrupa şampiyonu olabilmek çok kıymetli bir iştir. Baturalp belki öyle lüks salonlarda antrenman yapamadı ama babası hocalığını yaparak, zor koşullarda bir Avrupa şampiyonluğu ortaya çıkardı. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

        Kaya, ziyaretin anısına Çevik'e Trabzonspor forması hediye etti.

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