Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da Arseniy Batagov için imza töreni düzenlendi

        Trabzonspor Kulübü, 4+1 yıllık anlaşma sağladığı Ukraynalı stoper Arseniy Batagov ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 10:27 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Arseniy Batagov için imza töreni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü, 4+1 yıllık anlaşma sağladığı Ukraynalı stoper Arseniy Batagov ile sözleşme imzaladı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batagov için kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

        Kafkas, transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, oyuncunun kariyerinin en önemli günlerini Trabzonspor'da geçireceğine inançlarının tam olduğunu belirtti.

        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Kafkas, "Ülke olarak da Trabzonspor olarak da bir an önce Ukrayna ile Rusya arasındaki barış ikliminin yeniden tesis edilmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

        Arseniy Batagov ise Trabzonspor'a transferinden dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Ülkem ve ülkemdeki durum ile ilgili kullandığınız güzel sözler için teşekkür ediyorum. Ülke olarak bu desteğe her zaman ihtiyacımız var. Transferim dolayısıyla gerçekten çok mutluyum. Transferimde emeği geçen başkanımız Ertuğrul Doğan'a, asbaşkanımız Zeyyat Kafkas'a ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı'ya çok teşekkür ediyorum."

        Açıklamada, Arseniy Batagov'un "35" numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Lille'e turu VAR'la verdi!
        Lille'e turu VAR'la verdi!
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı

        Benzer Haberler

        Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi yapım iş ve işlemleri onaylandı
        Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi yapım iş ve işlemleri onaylandı
        Sümela Manastırı'nda 11'inci ayin ertelendi
        Sümela Manastırı'nda 11'inci ayin ertelendi
        Ortahisar'da tarihi sokakların yolu yenileniyor
        Ortahisar'da tarihi sokakların yolu yenileniyor
        Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Çevik'ten Başkan Kaya'ya...
        Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Çevik'ten Başkan Kaya'ya...
        Trabzonspor'un Rapid Wien maçı programı belli oldu
        Trabzonspor'un Rapid Wien maçı programı belli oldu
        Üstü lojman, altı yol
        Üstü lojman, altı yol