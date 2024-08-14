Trabzonspor'da Arseniy Batagov için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor Kulübü, 4+1 yıllık anlaşma sağladığı Ukraynalı stoper Arseniy Batagov ile sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batagov için kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Kafkas, transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, oyuncunun kariyerinin en önemli günlerini Trabzonspor'da geçireceğine inançlarının tam olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Kafkas, "Ülke olarak da Trabzonspor olarak da bir an önce Ukrayna ile Rusya arasındaki barış ikliminin yeniden tesis edilmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.