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        Trabzonspor, Rapid Wien'e konuk olacak

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:18 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:18
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        Trabzonspor, Rapid Wien'e konuk olacak
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        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak.

        Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılığını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mindaugas Jackus olacak.

        İlk karşılaşmada rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavililer, rövanş maçında Avusturya temsilcisi karşısına turu geçmek için çıkacak.

        Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Stefan Savic, maç kadrosunda yer almadı.

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