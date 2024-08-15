Trabzon'da Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi devam ediyor

Trabzon'da devam eden Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin kalan kısmı için 27 Eylül'de ihale yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çömlekçi'de 2. etap 1. ve 2. bölgedeki 43 dükkan, 3. bölgedeki 82 konut, 9 dükkan, 4. bölgedeki 73 konut, 6. bölgedeki 38 konut, 4 dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihale edilerek, bölgenin tamamı modern bir şekilde yenilenecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un geleceği için büyük önem taşıyan projeleri her fırsatta Ankara'da ilgililerle masaya yatırdıklarını belirtti.