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        Trabzon'da Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi devam ediyor

        Trabzon'da devam eden Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin kalan kısmı için 27 Eylül'de ihale yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:44 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:44
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        Trabzon'da Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi devam ediyor
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        Trabzon'da devam eden Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin kalan kısmı için 27 Eylül'de ihale yapılacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çömlekçi'de 2. etap 1. ve 2. bölgedeki 43 dükkan, 3. bölgedeki 82 konut, 9 dükkan, 4. bölgedeki 73 konut, 6. bölgedeki 38 konut, 4 dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihale edilerek, bölgenin tamamı modern bir şekilde yenilenecek.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un geleceği için büyük önem taşıyan projeleri her fırsatta Ankara'da ilgililerle masaya yatırdıklarını belirtti.

        Genç, Çömlekçi Mahallesi'nin dönüşümünün önem arz ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Şehrimize bir an önce kazandırmamız gereken projelerimizden bir tanesi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) nezdindeki girişimlerimiz neticesinde Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin kalan kısmının tamamının ihalesi 27 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. 2026 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Trabzon'umuzun gelişimi ve güzelleşmesinde emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sayın Murat Kurum'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız, önceki dönem TOKİ Başkanımız sayın Ömer Bulut'a, şimdiki TOKİ Başkanımız sayın Mustafa Levent Sungur'a, milletvekillerimize ve il başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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