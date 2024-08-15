Trabzon'un fethinin 563. yıl dönümü kutlandı

Trabzon'un fethinin 563'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Tören, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca'nın, Fatih Parkı'ndaki Fatih Sultan Mehmet Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Kutlamalar, Atatürk Alanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Faruk Kanca, buradaki törende, Trabzon'un 4 bin yıllık kadim bir tarih ve kültür şehri olduğunu söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in şehri fethediş sürecine değinen Kanca, "21 yaşında genç bir padişahımız, 9 yaşında hafız, 14 yaşında padişah olmuş, 7 dil biliyor. Hepimizin bildiği gibi 1453'te İstanbul'u fethetti. Fakat 'Trabzon fethedilmeden İstanbul fethedilmiş sayılmaz.' diyerek Trabzon'a sefer emri verdi. Kendisi de bizzat ordunun başına geçerek 'Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz.' diyerek yola revan oldu ve Trabzon'umuza gelerek karadan ve denizden Trabzon'u kuşattı. Tam 563 sene önce bugün Trabzon'umuzu fethetti." diye konuştu.

Kanca, fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet'in Kazım Bey'i vali atayarak kendisinin payitahta döndüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Yavuz Sultan Selim Han burada 21 yıl şehzadelik yaptı. Kanunu Sultan Süleyman burada doğdu ve 15 yıl cihan imparatoru olmak için kendini burada hazırladı. Dolayısıyla bu 3 cihan padişahı bizlere kadim bir şehir emanet ettiler. Tabii şu anda bize düşen de bu kadim emaneti alıp torunlarımıza devredebilmek. Tabii bunlar kolay işler değil. Bunları yapabilmek için evlatlarımızı da köklerine bağlı, milli ve manevi değerlere bağlı, özüne bağlı, köklerine sadık şekilde yetiştirmemiz lazım. Bunlar bizim için çok çok önemli."