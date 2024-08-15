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        Trabzon'un fethinin 563. yıl dönümü kutlandı

        Trabzon'un fethinin 563'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:05 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:05
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        Trabzon'un fethinin 563. yıl dönümü kutlandı
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        Trabzon'un fethinin 563'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

        Tören, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca'nın, Fatih Parkı'ndaki Fatih Sultan Mehmet Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Kutlamalar, Atatürk Alanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Faruk Kanca, buradaki törende, Trabzon'un 4 bin yıllık kadim bir tarih ve kültür şehri olduğunu söyledi.

        Fatih Sultan Mehmet'in şehri fethediş sürecine değinen Kanca, "21 yaşında genç bir padişahımız, 9 yaşında hafız, 14 yaşında padişah olmuş, 7 dil biliyor. Hepimizin bildiği gibi 1453'te İstanbul'u fethetti. Fakat 'Trabzon fethedilmeden İstanbul fethedilmiş sayılmaz.' diyerek Trabzon'a sefer emri verdi. Kendisi de bizzat ordunun başına geçerek 'Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz.' diyerek yola revan oldu ve Trabzon'umuza gelerek karadan ve denizden Trabzon'u kuşattı. Tam 563 sene önce bugün Trabzon'umuzu fethetti." diye konuştu.

        Kanca, fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet'in Kazım Bey'i vali atayarak kendisinin payitahta döndüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Yavuz Sultan Selim Han burada 21 yıl şehzadelik yaptı. Kanunu Sultan Süleyman burada doğdu ve 15 yıl cihan imparatoru olmak için kendini burada hazırladı. Dolayısıyla bu 3 cihan padişahı bizlere kadim bir şehir emanet ettiler. Tabii şu anda bize düşen de bu kadim emaneti alıp torunlarımıza devredebilmek. Tabii bunlar kolay işler değil. Bunları yapabilmek için evlatlarımızı da köklerine bağlı, milli ve manevi değerlere bağlı, özüne bağlı, köklerine sadık şekilde yetiştirmemiz lazım. Bunlar bizim için çok çok önemli."

        Öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okuduğu törende, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı gösteri sundu.

        Fetih kutlamaları kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verdiği törene, Vali Aziz Yıldırım, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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