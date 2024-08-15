Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da eski eşini boğarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Trabzon'da boşandıktan sonra birlikte yaşadığı eski eşini boğarak öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:15 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da eski eşini boğarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da boşandıktan sonra birlikte yaşadığı eski eşini boğarak öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ortahisar ilçesinde 30 Nisan 2023'te eski eşi Ebru U'nun boğazını sıkarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Muammer Y, çocukları, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmaya Rize Adliyesi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanan tanık Yıldız E, Rize'ye kendisini ziyarete gelen arkadaşı Ebru U'yu, telefon gelmesi üzerine kardeşi Yusuf E'nin aracıyla Trabzon'a götürdüklerini söyledi.

        Evde sanık ve maktulün kendilerini misafir ettiğini anlatan Yıldız E, yanlarında bir tartışma yaşanmadığı ifade etti.

        Tarafların boşandıklarından haberi olmadığını da belirten Yıldız E, boşandıklarını olaydan sonra öğrendiğini sözlerine ekledi.

        Tanık Yusuf E. ise ablası ile misafir bulundukları evde sanık ile maktul arasında tartışma ya da kavgaya tanık olmadıklarını kaydetti.

        Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

        Sanık Muammer Y. savunmasında, daha önce de yaptıkları kavgalarda eşinin sürekli bağırarak saldırdığını, kendisinin ise susarak eski eşinin sakinleşmesini beklediğini iddia etti.

        Ebru U'nun kendisini aldatmakla suçlaması ve hakaret etmesi üzerine tartıştıklarını belirten Muammer Y, olay sabahı maktulün üzerine çıkarak boğazını sıkması üzerine uyandığını öne sürdü.

        Sanık, öldürme kastı olmadığını, kendini kurtarmak için maktulün boğazını sıkarak karşılık verdiğini ve hareketsiz kalması sonucu da bıraktığını iddia etti.

        Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Yakalanmamak için cinsiyetini değiştirdi
        Yakalanmamak için cinsiyetini değiştirdi
        Eski eşi tutuklandı
        Eski eşi tutuklandı
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde

        Benzer Haberler

        Trabzon'un fethinin 563'üncü yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'un fethinin 563'üncü yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'un fethinin 563. yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'un fethinin 563. yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'da Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi devam ediyor
        Trabzon'da Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi devam ediyor
        Trabzon'da üniversite öğrencilerine ücretsiz çamaşırhane hizmeti verilecek
        Trabzon'da üniversite öğrencilerine ücretsiz çamaşırhane hizmeti verilecek
        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        Trabzon'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı