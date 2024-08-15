Trabzon'da eski eşini boğarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Trabzon'da boşandıktan sonra birlikte yaşadığı eski eşini boğarak öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ortahisar ilçesinde 30 Nisan 2023'te eski eşi Ebru U'nun boğazını sıkarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Muammer Y, çocukları, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya Rize Adliyesi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanan tanık Yıldız E, Rize'ye kendisini ziyarete gelen arkadaşı Ebru U'yu, telefon gelmesi üzerine kardeşi Yusuf E'nin aracıyla Trabzon'a götürdüklerini söyledi.

Evde sanık ve maktulün kendilerini misafir ettiğini anlatan Yıldız E, yanlarında bir tartışma yaşanmadığı ifade etti.

Tarafların boşandıklarından haberi olmadığını da belirten Yıldız E, boşandıklarını olaydan sonra öğrendiğini sözlerine ekledi.

Tanık Yusuf E. ise ablası ile misafir bulundukları evde sanık ile maktul arasında tartışma ya da kavgaya tanık olmadıklarını kaydetti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Muammer Y. savunmasında, daha önce de yaptıkları kavgalarda eşinin sürekli bağırarak saldırdığını, kendisinin ise susarak eski eşinin sakinleşmesini beklediğini iddia etti.