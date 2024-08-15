TESOB ile İŞKUR arasında nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik iş birliği yapılacak

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) ile İŞKUR arasında, sektörlerin talepleri doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitim kursları açılması için iş birliği yapılacak.

TESOB'dan yapılan açıklamaya göre, İŞKUR İl Müdürü Servet Kaba ve Şube Müdürü Nurettin Karal, TESOB Başkanı Metin Kara ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi, mesleki eğitim kurslarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kara, birçok sektörün nitelikli iş gücüne ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik çalışmaların arttırılması gerektiği ile ilgili üyelerimizden talepler alıyoruz. TESOB olarak başta hizmet sektörü olmak üzere nitelikli iş gücü ile ilgili bugüne kadar birçok proje yürüttük ve bu projelerimize devam edeceğiz. İŞKUR yetkililerimizle de Karadeniz Teknik Üniversitemizin de içinde olacağı mesleki eğitim kurslarının hangi sektörlerde açılması gerektiğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Amacımız üyelerimizin nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak çalışmalarımızı sürdürmektir."