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        Trabzon'un fethinin 563. yıl dönümü kutlandı

        Trabzon'un fethinin 563'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Fetih yürüyüşü" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 22:43 Güncelleme: 15.08.2024 - 22:43
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        Trabzon'un fethinin 563. yıl dönümü kutlandı
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        Trabzon'un fethinin 563'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Fetih yürüyüşü" yapıldı.

        Kahramanmaraş Caddesi'nde mehteran takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte, at üstünde temsili Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin, yeniçeri askerleri ve Osmanlı kıyafetleriyle kadın okçular yer aldı. Vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe eşlik etti.

        Kahramanmaraş Caddesi'nde başlayıp Gazi Paşa Caddesi üzerinden Ganita Park'ta sona eren yürüyüşe, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve vatandaşlar katıldı.

        Mehteran takımının gösterisinin ardından konuşan Vali Yıldırım, Trabzon'un, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğup 15 yaşına kadar kaldığı ve Atatürk'ün 3 defa ziyaret ettiği kadim bir şehir olduğunu söyledi.

        Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u 1453'te fethettikten 8 yıl sonra Trabzon'u fethetmeye yola çıktığını hatırlatan Yıldırım, "Buraları bize yurt yapan, bize vatan yapan, bizim bugüne kadar özgür şekilde var olmamıza sebep olan o kutlu asker, kutlu komutan ve ondan sonra gelenlere selam olsun. Allah onlardan razı olsun. Bugün Trabzonlulara, bu topraklarda yaşayan, Anadolu'da yaşayan herkese düşen bu topraklara sahip olmaktır." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca da Trabzon'un 4 bin yıllık kadim bir tarih ve kültür şehri olduğunu belirtti.

        Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in şehri fethediş sürecine değinen Kanca, şunları kaydetti:

        "9 yaşında hafız, 14 yaşında padişah olan ve 21 yaşında İstanbul'u fetheden bu yüce kumandan 'Trabzon'u fethetmeden İstanbul'un fethi işe yaramaz.' dedi ve Trabzon'u fethetmeye karar verdi. Kendisi de bizzat ordunun başına geçerek Trabzon'a hareket etti ve 'Biz Trabzon'u fethetmeye değil gönülleri fethetmeye gidiyoruz.' dedi. Trabzon'u denizden ve karadan kuşatarak 563 sene önce bugün 15 Ağustos 1461'te fethetti, İslam beldesi haline getirdi. O ne güzel komutan, o ne güzel ordu elhamdülillah."

        Konuşmaların ardından etkinlik, Türk halk müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz'ın konseriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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