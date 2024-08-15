Trabzon'un fethinin 563. yıl dönümü kutlandı

Trabzon'un fethinin 563'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Fetih yürüyüşü" yapıldı.

Kahramanmaraş Caddesi'nde mehteran takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte, at üstünde temsili Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin, yeniçeri askerleri ve Osmanlı kıyafetleriyle kadın okçular yer aldı. Vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe eşlik etti.

Kahramanmaraş Caddesi'nde başlayıp Gazi Paşa Caddesi üzerinden Ganita Park'ta sona eren yürüyüşe, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve vatandaşlar katıldı.

Mehteran takımının gösterisinin ardından konuşan Vali Yıldırım, Trabzon'un, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğup 15 yaşına kadar kaldığı ve Atatürk'ün 3 defa ziyaret ettiği kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u 1453'te fethettikten 8 yıl sonra Trabzon'u fethetmeye yola çıktığını hatırlatan Yıldırım, "Buraları bize yurt yapan, bize vatan yapan, bizim bugüne kadar özgür şekilde var olmamıza sebep olan o kutlu asker, kutlu komutan ve ondan sonra gelenlere selam olsun. Allah onlardan razı olsun. Bugün Trabzonlulara, bu topraklarda yaşayan, Anadolu'da yaşayan herkese düşen bu topraklara sahip olmaktır." ifadelerini kullandı.