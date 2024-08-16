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        Doğu Karadeniz'de taşkın riski yüksek 3 ile 24 yeni iş makinesi tahsis edildi

        DSİ ile AFAD arasında imzalanan "Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokolü" kapsamında Trabzon, Rize ve Giresun'a 24 yeni iş makinesi tahsis edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:42 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:42
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        Doğu Karadeniz'de taşkın riski yüksek 3 ile 24 yeni iş makinesi tahsis edildi
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        DSİ ile AFAD arasında imzalanan "Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokolü" kapsamında Trabzon, Rize ve Giresun'a 24 yeni iş makinesi tahsis edildi.

        DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ülkenin en çok yağış alan illerinde dere ıslah çalışmalarının son derece önemine değinerek, tüm bölgelerde olduğu gibi Doğu Karadeniz Bölgesi'nde de makinalı çalışmalarla hem taşkın risklerini azaltıp hem de halkın can ve mal güvenliğini sağladıklarını belirtti.

        DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta gerçekleştirilen makinalı çalışmalarla birlikte dereleri daha güvenli hale getirdiklerini aktaran Balta, son yağan aşırı yağışlarda riskli derelere anında müdahale ettiklerinin altını çizdi.

        Balta, değişen iklim koşulları nedeniyle anlık ve şiddeti artan yoğun yağışların beraberinde sel ve taşkınları meydana getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Giresun illerimize son 3 ayda önemli yağışlar düştü. Hamdolsun ki bir can kaybımız olmadı. Ana derelerimizde de herhangi bir problem yaşamadık. Heyelanların tetiklemesi sonucu bazı yan derelerde lokal sıkıntılar meydana geldi. Buralara da iş makinelerimizle anında müdahale ettik. Zaten yağış esnasında yükselen dere debilerini taşkın erken uyarı sistemlerimizle sürekli takip ettik ve riskli derelere makinelerimizi konuşlandırmıştık." ifadelerini kullandı.

        DSİ ile AFAD arasında imzalanan "Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokolü" kapsamında Trabzon, Rize ve Giresun'a 24 yeni iş makinesi tahsis edildiğini belirten Balta, "Bu yeni makinelerimizi düzenlediğimiz törenle görev yerlerine uğurlamıştık. Şu anda Doğu Karadeniz'de aktif olarak gerek dere ıslahı ve gerekse bent temizliği çalışmalarında görev alıyorlar. AFAD'dan gelen bu yeni iş makineleriyle birlikte yeşil karıncalarımızın gücüne güç katmış olduk. DSİ olarak, rahmet olan yağmurun bir afete dönüşmemesi için derelerimizdeki makinalı çalışmalarımıza idari imkanlarımız doğrultusunda devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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