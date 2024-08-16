Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, sanayi esnafının sorunlarını dinledi

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Yaylacık Tosun Sanayisi esnafıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:02 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, sanayi esnafının sorunlarını dinledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Yaylacık Tosun Sanayisi esnafıyla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekim, sanayi esnafının talep ve isteklerini dinledi.

        Ekim, belediye olarak her zaman üzerlerine düşen görevi ve hizmeti layıkıyla yapmaya gayret ettiklerini belirtti.

        Diğer kurum ve kuruluşların sorumluluk alanındaki talepleri de hem ilgililere ileteceklerini hem de takibini yapacaklarını vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:

        "Bizim bütün derdimiz de sevdamız da Akçaabat'ımızdır, hemşehrimizdir. Sizlerin en yüksek hizmet standartlarına sahip bir kentte yaşamanız ve bu hizmetlerden yine en yüksek seviyede istifade edebilmeniz için azim ve gayretle çalışıyoruz, elbette ki çalışmaya da devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin gücünü arkamızda hissediyor, bu sorumluluğa yakışır işlere hep birlikte imza atıyoruz. Akçaabat'ımız da Akçaabatlılarımız da her şeyin en güzeline layıktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Manisa, Bolu, İzmir ve Aydın'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu, İzmir ve Aydın'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Trabzon Sağlık Turizmi Projesi Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Trabzon Sağlık Turizmi Projesi Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Doğu Karadeniz'de taşkın riski yüksek 3 ile 24 yeni iş makinesi tahsis edil...
        Doğu Karadeniz'de taşkın riski yüksek 3 ile 24 yeni iş makinesi tahsis edil...
        Görme engelli sporcunun hedefi milli takıma girebilmek
        Görme engelli sporcunun hedefi milli takıma girebilmek
        Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi FC St. Gallen
        Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi FC St. Gallen
        Trabzon'un fethinin 563. yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'un fethinin 563. yıl dönümü kutlandı
        TESOB ile İŞKUR arasında nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik iş birl...
        TESOB ile İŞKUR arasında nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik iş birl...