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        Trabzon'da zabıta ekipleri iş yerlerinde denetimlere devam etti

        Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 16:34 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:34
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        Trabzon'da zabıta ekipleri iş yerlerinde denetimlere devam etti
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        Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürdü.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler gıda üretimi ve satışı yapılan zincir market, market, fırın, kasap, bakkal gibi iş yerlerinde temizlik, fahiş fiyat ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik rutin denetimlerine devam etti.

        Ekipler, fahiş fiyat uygulayan işletmeler ve iş yerleri için İl Ticaret Müdürlüğüne, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ilgili olarak da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirimde bulundu.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşın mağduriyetine neden olacak hiçbir suistimale izin vermediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Sorumluluk alanlarındaki bölgelerde kaldırım işgali yapan işletmeler önce ihbarname ile uyarılıyor, kaldırım işgalinin devam etmesi durumunda da cezai müeyyide uygulanıyor. Yaz sezonunda kaldırım işgali yapan yaklaşık 80 işletmeye yönelik kanuni işlem uygulandı. Sokaklarda görüntü kirliliği yaratan her türlü malzeme ve atıklar da kaldırılıyor."

        Apart otel, otel, pansiyon gibi ruhsatsız konaklama tesisleriyle ilgili denetimlerin sürdüğünü, 48'in üzerinde ruhsatsız işletmenin mühürlenerek faaliyetten men edildiğini belirten Kaya, "İşletme ve iş yerlerinde gerek vatandaşlarımızın, gerekse turistlerin mağduriyetine neden olacak, şehrimiz için kötü bir algı oluşturacak hiçbir konuda taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Zabıta Müdürü Ernul Arslan da son bir ayda sokaklarda dilencilik yapan 24 yabancı uyruklu kişinin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini belirtti.

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