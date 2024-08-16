Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        KTÜ "Karadeniz'i Sessiz Katillerden Koruyalım Projesi"ne ortak oldu

        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ), AB Karadeniz Sınır Ötesi İş Birliği Programı BlackNETs Karadeniz'i Sessiz Katillerden Koruyalım Projesi'ne ortak olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:11 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        KTÜ "Karadeniz'i Sessiz Katillerden Koruyalım Projesi"ne ortak oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ), AB Karadeniz Sınır Ötesi İş Birliği Programı BlackNETs Karadeniz'i Sessiz Katillerden Koruyalım Projesi'ne ortak olduğu bildirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, projenin, Romanya, Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan'dan üç üniversite ve bir sivil toplum kuruluşunun ortak olduğu sınır ötesi iş birliği projesi olduğu belirtildi.

        KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi'nin proje ortağı olduğu, liderliğini Romanya Mare Nostrum'un üstlendiği projenin her yıl insan etkisi ile daha fazla kirletilen, kirlilik ve av baskısı ile ekosistemler ve balık stokları azalan Karadeniz'de önemli ancak görünmeyen bir durum olan ıskarta balık ağları sorununu ortaya koymak ve çözüme katkı sağlamak için başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hayalet ağlar, hayalet balıkçılık olarak bilinen ve balık ağ, olta ve donanımlarının denize atılması, kaybedilmesi ve benzeri nedenlerle denizde kalarak yüzlerce yıl hayalet bir şekilde balık avlamaya, doğaya zarar vermeye devam eden önemli ve tehlikeli atıklardır. BlackNETs Projesi ile hayalet ağlar, donanımlar ve hayalet avcılık sorununun Karadeniz'deki durumunun ortaya konması ve raporlanması, Türkiye'de Trabzon kıyılarında ve diğer ülkelerde seçilmiş kıyı alanlarda hayalet ağların varlığının tespiti, haritalanması, 8 bin kilogram ağın denizden geri toplanması, mümkünse geri dönüştürülmesi, hayalet ağ ve avcılık sorunu konusunda balıkçılar, kamu temsilcileri ve halkın bilgilendirilerek, onlarla bilgi paylaşımında bulunularak hayalet ağ sorununun azaltılması ve uzun vadede çözülmesi için kamu temsilcileri, balıkçılar ve halk iş birliğinin sağlanması ve bu amaçla toplantılar, eğitimler, sergiler, örnek uygulamalar, denizden ağ toplanması, haritalama çalışmaları ve kampanyalar düzenlenmesi hedeflenmektedir."

        Proje ortakları açılış toplantısının 14 Ağustos'ta KTÜ Deniz Bilimleri Uzaktan Eğitim Toplantı Salonunda yapıldığı anımsatılan açıklamada, toplantıda ortakların proje çalışmaları, her ortağın yapacağı çalışmalar ve projenin yol haritasının belirlendiği aktarıldı.

        Açıklamada, 18 ay sürecek projenin bütçesinin 480 bin avro olduğu, KTÜ proje ekibinde koordinatör Prof. Dr. Coşkun Erüz, Prof. Dr. Fatma Telli Karakoç, Prof. Dr. Hacer Sağlam, Doç. Dr. Koray Özşeker, Doç. Dr. Rafet Çağrı Öztürk, doktora öğrencisi Neira Purwanty İsmail'in yer aldığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        TFF'den play-off ertelemesi!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Trabzon'da zabıta ekipleri iş yerlerinde denetimlere devam etti
        Trabzon'da zabıta ekipleri iş yerlerinde denetimlere devam etti
        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, sanayi esnafının sorunlarını dinledi
        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, sanayi esnafının sorunlarını dinledi
        Trabzon Sağlık Turizmi Projesi Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Trabzon Sağlık Turizmi Projesi Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Doğu Karadeniz'de taşkın riski yüksek 3 ile 24 yeni iş makinesi tahsis edil...
        Doğu Karadeniz'de taşkın riski yüksek 3 ile 24 yeni iş makinesi tahsis edil...
        Görme engelli sporcunun hedefi milli takıma girebilmek
        Görme engelli sporcunun hedefi milli takıma girebilmek
        Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi FC St. Gallen
        Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi FC St. Gallen