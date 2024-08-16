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        Trabzon'da plaj voleybolu turnuvası düzenlenecek

        Trabzon'da, 25 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında plaj voleybolu turnuvası organize edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:20 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:20
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        Trabzon'da plaj voleybolu turnuvası düzenlenecek
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        Trabzon'da, 25 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında plaj voleybolu turnuvası organize edilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Yalıncak Sahili'nde kadın ve erkek takımlarının mücadele edeceği para ödüllü turnuva düzenleneceği belirtildi.

        Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

        "Şehrimiz, sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, aynı zamanda sporun her dalına verdiği önemle de ön plana çıkıyor. Turnuva hem sporcularımıza hem de sporseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak. Sporun birleştirici gücünü bir kez daha sahillerimizde hissedeceğiz. Kadın ve erkek sporcularımızın bu heyecana ortak olarak, Trabzon'un spor tutkusunu bir kez daha ortaya koyacaklarına inanıyorum. Tüm sporseverleri bu güzel etkinliğe katılmaya davet ediyorum."

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