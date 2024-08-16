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        Çaykara'da çocuk şenliği düzenlendi

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde çocuk şenliği organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 18:57 Güncelleme: 16.08.2024 - 18:57
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        Çaykara'da çocuk şenliği düzenlendi
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde çocuk şenliği organize edildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İlkokulu'nda 3-6 yaş grubu çocuklara yönelik bir süre önce açılan Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcı Drama Kursu sona erdi.

        Çocuklar, kursun tamamlanması dolayısıyla düzenlenen şenlikte oyunlar oynayarak ve çeşitli yarışmalarda mücadele ederek gönüllerince eğlendi.

        Şenlik, fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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