Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi yaz okulu tamamlandı

Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezince düzenlenen yaz okulu sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7 hafta süren programda öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı derslerle afet yönetimi eğitimi verildi.

Merkeze bağlı atölyelerde düzenlenen eğitimlerde, 9-14 yaş aralığındaki 128 öğrencinin afet yönetimi konusundaki bilgilerini pekiştirmeleri amaçlandı.

Yaz okulu programı, afet yönetimi eğitiminin yanı sıra bilimsel kamp, oryantiring, STEM aktiviteleri ve dijital öykü gibi çeşitli etkinliklerle zenginleştirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın böylesine önemli bir alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Onları sadece bugünün değil, yarının zorluklarına da hazırlamak, bilimsel meraklarını uyandırmak ve araştırma sevgilerini artırmak amacıyla düzenlediğimiz bu etkinlikler, Trabzon'un geleceği için atılan en değerli adımlardan biridir. Eğitim, bir toplumun kalkınmasının temel taşıdır ve biz de çocuklarımızı bu temelin en sağlam parçaları olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."