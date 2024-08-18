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        Trabzon'da "engelsiz taksi" ile 183 kişiye ulaşım hizmeti verildi

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi "engelsiz taksi" uygulamasıyla engelli vatandaşlara ulaşım hizmeti sunmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 13:15 Güncelleme: 18.08.2024 - 13:56
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        Trabzon'da "engelsiz taksi" ile 183 kişiye ulaşım hizmeti verildi
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi "engelsiz taksi" uygulamasıyla engelli vatandaşlara ulaşım hizmeti sunmaya devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tekerlekli sandalye kullanan engellilere yönelik başlatılan "engelsiz taksi" hizmetinden nisan ayından itibaren 183 vatandaş faydalanırken, Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören 58 öğrencinin ve ulaşımını sağlıyor.

        Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren "engelsiz taksi"ye ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden (TİKOM) talep oluşturan engelli vatandaşların, kent sınırları içerisindeki kamu kurumları, hastane, havalimanı ve terminale ulaşımları sağlanıyor.

        Bu kapsamda, Açık Öğretim Sınavına girmek için "Engelsiz Taksi" hizmetinden yararlanan yürüme engeli Erol Balçın, belediye ekiplerine teşekkür etti.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmanın öncelikli bir görev olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Trabzon'da engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için önemli bir hizmet sunuyoruz. Engelsiz taksi hizmetimiz ile engelli vatandaşlarımız hastane, resmi kurumlar veya başka yerlere rahatlıkla ulaşabiliyor. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve onların mutluluğunu sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu doğrultuda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz, engelleri birlikte aşacağız."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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