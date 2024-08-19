Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, yeni sezonda şampiyonluk hedefine kilitlendi:

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, henüz sezon başlamadan tek bir amaca, şampiyonluğa kilitlendiklerini belirtti.

Doğan, Trabzonspor dergisindeki yazısında, Trabzonspor'un kuruluşunun 57'nci, Süper Lig'de yer alışının da 50'nci yılı olduğunu anımsattı.

Futbola dair köklerin 1900'lü yılların başına dayandığına dikkati çeken Doğan, "Futbola dair köklerimiz 1900'lü yılların başına dayandığı gibi bu şehir kültür ve sanatıyla hep ön plana çıkmıştır. Mesela kurucu kulüplerimizden İdmanocağı'nın aynı zamanda tiyatro kolu da vardı. Takımlarımız hem sahada hem sahnede mücadele ederek, kültür ve sanatı futbolla birleştirmeyi başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gururla ve büyük bir heyecanla başlayacağımız yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Bizler için kolay bir yıl değildi ancak öğreticiydi. Lakin bize ne kadar çok şey öğretti ise başkalarına daha fazlasını öğrettiğinden de eminim. Trabzonspor'un haksızlığa ve umursamazlığa karşı duruşu nettir ve hiçbir zaman değişmeyecektir. Bu zor yıl, tüm camiamızı kenetleyen, hırslandıran ve yeni sezon öncesi tam da ihtiyacımız olan gücü hepimize veren bir seneydi. Bu sayede henüz sezon başlamadan tek bir amaca, şampiyonluğa kilitlendik. Şimdi sıra profesyonel takımımızın üzerine düşeni yapmasında, taraftarımızın tribünleri doldurmasında ve dünyanın en büyük şehir takımına yaraşan desteği sunmasında."

Doğan, Türkiye Futbol Federasyonunda yeni bir yönetim ve yeni bir başkanın göreve geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Bu vesileyle yeni Başkanımızı, aynı zamanda Trabzonspor Kulübünde de bir dönem başkanlık yapan Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyor, başarılı bir görev süresi diliyorum. Biz her zaman tarafsızlığı, adaleti ve sadece hak edenin kazanacağı adil futbol ortamını istedik. Başkaları gibi sadece bizi kayıran birilerini değil, mert ve sözünün eri, adaleti sağlayacak iradeye sahip yönetimi istedik. Başkaca hiçbir talebimiz olmadı. Sayın Hacıosmanoğlu, futbol tecrübesi olan, çalışkan ve mert bir insandır. İnanıyorum ki yeni görevinde çok başarılı işlerin altına imza atacaktır."

- "Trabzonspor sevdalılarına müthiş bir sezon yaşatabilmek için hazırız" Transfer politikasıyla alakalı da değerlendirmede bulunan Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor olarak çok uzun süredir titizlikle yürüttüğümüz transfer politikamız, scouting ekibimizin yardımı ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın gözetiminde sürdürülürken, yeni sezona istediğimize yakın kadro ve hırslı bir oyuncu ordusu ile başlamamıza olanak sağladı. Önümüzdeki günlerde tüm eksiklerimizi tamamlayacağız ve bunu mali disiplinimizden uzaklaşmadan yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

Doğan, tüm Trabzonspor sevdalılarına dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar zevk verecek, heyecan verecek ve sonunda mutlu sona ulaşabilecekleri müthiş bir sezon yaşatabilmek için hazır olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Biz üzerimize düşeni daima yapacağız ve hiçbir zaman 'Yeter.' demeyeceğiz. Özellikle bu sezon adil bir futbol sezonunun sağlanması şartıyla ilk maçtan son maça kadar büyük bir inatla ve tam bir dikkatle hedefimizin peşinde koşacağız. Mutlaka siz de üzerinize düşeni yapın. Kulübünüze maddi ve manevi anlamda destek verin. İlk dakikadan son dakikaya kadar skor ne olursa olsun var gücünüzle takımınıza güç katın. Başka takımlar taraftarlarına '12. adam' diyor. Siz Trabzonsporlusunuz. 15 adam gücünde olun. Sesiniz gür çıksın. İnadınız inat olsun. Bu şanlı takımı bir gün bile yalnız bırakmayın. Küsüp sırtınızı dönmeyin. Bu, takımımıza, şehrimize, davamıza kötülüktür. Daima bordo-mavinin yanında durun."