Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tenis Turnuvası düzenlenecek

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tenis turnuvası yapılacak.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla tenis turnuvası organize ettiği belirtildi.

Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi'nde düzenlenecek turnuvaya katılımın yüksek olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "Tenis turnuvasına katılmak isteyen tenisçiler 22 Ağustos Perşembe günü saat 24.00'e kadar Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi'ne giderek kayıt yaptırabilecek." ifadesine yer verildi.

- Sporculardan katılım bedeli alınmayacak

Açıklamada, turnuvanın kurallarına da dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Dört ayrı kategoride planlanan turnuvada müsabakalar 6 oyun 2 set karar puanı, setlerin 1-1 olması durumunda ise 10'lu maç tie-break (eşitliği bozan oyun) olarak düzenlenecek. Yenilen tenisçiler turnuvadan elenecek. Her kategorinin birinci ve ikincilerine kupa verilecek. Her kategoride bir sporcuya centilmenlik ödülü verilecek. "

Sporculardan katılım bedeli alınmayacağı aktarılan açıklamada, "Müsabakanın toplarını sporcular kendileri temin edecektir. Sporcular karşılıklı anlaşma sağladıkları sürece eski veya yeni top kullanabilirler. Müsabakaya gelemeyeceğini beyan etmeyen sporcular hükmen mağlup sayılacak. Yağmur ve benzeri zaruret durumlarında aksayan müsabakalar, turnuvanın gidişatının etkilenmemesi için gündüz saatlerinde tamamlanacak." ifadeleri kullanıldı.