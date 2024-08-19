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        Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tenis Turnuvası düzenlenecek

        Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tenis turnuvası yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:34 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:34
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        Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tenis Turnuvası düzenlenecek
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        Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tenis turnuvası yapılacak.

        Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla tenis turnuvası organize ettiği belirtildi.

        Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi'nde düzenlenecek turnuvaya katılımın yüksek olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "Tenis turnuvasına katılmak isteyen tenisçiler 22 Ağustos Perşembe günü saat 24.00'e kadar Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi'ne giderek kayıt yaptırabilecek." ifadesine yer verildi.

        - Sporculardan katılım bedeli alınmayacak

        Açıklamada, turnuvanın kurallarına da dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

        "Dört ayrı kategoride planlanan turnuvada müsabakalar 6 oyun 2 set karar puanı, setlerin 1-1 olması durumunda ise 10'lu maç tie-break (eşitliği bozan oyun) olarak düzenlenecek. Yenilen tenisçiler turnuvadan elenecek. Her kategorinin birinci ve ikincilerine kupa verilecek. Her kategoride bir sporcuya centilmenlik ödülü verilecek. "

        Sporculardan katılım bedeli alınmayacağı aktarılan açıklamada, "Müsabakanın toplarını sporcular kendileri temin edecektir. Sporcular karşılıklı anlaşma sağladıkları sürece eski veya yeni top kullanabilirler. Müsabakaya gelemeyeceğini beyan etmeyen sporcular hükmen mağlup sayılacak. Yağmur ve benzeri zaruret durumlarında aksayan müsabakalar, turnuvanın gidişatının etkilenmemesi için gündüz saatlerinde tamamlanacak." ifadeleri kullanıldı.

        - "Turnuvaya bütün tenis sevenlerin katılımını bekliyoruz"

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da tenis sporunun Trabzon'da gittikçe yaygınlaştığını kaydetti.

        Her geçen yıl tenis sporuna ilginin arttığını vurgulayan Kaya, "Biz de Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasının dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın yıl dönümünde tenis turnuvası düzenliyoruz. Tenis severler için heyecanlı ve çekişmeli bir turnuva olacağını düşünüyorum. Bir kapalı ve 3 açık tenis kortumuzda düzenleyeceğimiz bu anlamlı turnuvaya bütün tenis sevenlerin katılımını bekliyoruz." diye görüş bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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