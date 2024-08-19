St. Gallen-Trabzonspor maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un İsviçre temsilcisi St. Gallen ile 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, misafir tribün biletlerinin sınırlı sayıda olduğu ve https://fcsg.ch/guest-sector/ adresi üzerinden satışa sunulduğu belirtildi.

Bilet fiyatının 20 İsviçre frangı olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, "5 yaş altı taraftarlarımızın stada girişi ücretsizdir. Misafir takım tribününde engelli alanı bulunmamakta olup sınırlı sayıdaki engelli biletleri için taraftarlarımızın St. Gallen takımına müracaat etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.