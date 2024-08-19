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        Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 21:19 Güncelleme: 19.08.2024 - 21:29
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        Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirildi.

        Aktivasyon çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda oyunla sona erdi.

        Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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        Galeri

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