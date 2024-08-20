Trabzonspor-St. Gallen maçının antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu

St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen ve bir futbolcunun yer alacağı basın toplantısı da aynı yerde TSİ 10.45'te başlayacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Borna Barisic'in katılacağı basın toplantısı, TSİ 19.30'da karşılaşmanın oynanacağı Kybunpark'ta gerçekleştirilecek.

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