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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na yeni gönüllüler seçilecek

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na yeni sezon için gönüllü oyuncular seçilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:16
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na yeni gönüllüler seçilecek
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na yeni sezon için gönüllü oyuncular seçilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 tiyatro sezonunda sahne almak isteyenler 25 Ağustos'a kadar seçmelere başvuru yapabilecek.

        Seçmelerde adaylardan, komedi veya dram türünde tirat hazırlamaları, şiir okumaları, doğaçlama performans sergilemeleri ve çeşitli temrinlere katılmaları istenecek.

        Başarılı oyuncular, hızlandırılmış drama eğitiminin ardından biri çocuk oyunu olmak üzere toplam üç oyunda sahne alma fırsatı yakalayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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