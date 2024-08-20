Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na yeni gönüllüler seçilecek
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na yeni sezon için gönüllü oyuncular seçilecek.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na yeni sezon için gönüllü oyuncular seçilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 tiyatro sezonunda sahne almak isteyenler 25 Ağustos'a kadar seçmelere başvuru yapabilecek.
Seçmelerde adaylardan, komedi veya dram türünde tirat hazırlamaları, şiir okumaları, doğaçlama performans sergilemeleri ve çeşitli temrinlere katılmaları istenecek.
Başarılı oyuncular, hızlandırılmış drama eğitiminin ardından biri çocuk oyunu olmak üzere toplam üç oyunda sahne alma fırsatı yakalayacak.
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