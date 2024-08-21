Trabzonspor, St. Gallen maçı için İsviçre'ye gitti
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile yarın yapacağı ilk maç için İsviçre'ye gitti.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile yarın yapacağı ilk maç için İsviçre'ye gitti.
Bordo-mavili kafile, THY'ye ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan İsviçre'nin Zürih kentine hareket etti.
Sakatlığı olan Anthony Nwakaeme'nin yer almadığı Trabzonspor kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Serkan Asan, Borna Barisic, Arif Boşluk, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Rayyan Baniya, Arseniy Batagov, Stefano Denswil, John Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Umut Güneş, Edin Visca, Cihan Çanak, Trezeguet, Mislav Orsic, Poyraz Yıldırım, Enis Destan, Denis Draguş
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