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        Trabzonspor, St. Gallen maçı için İsviçre'ye gitti

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile yarın yapacağı ilk maç için İsviçre'ye gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:49 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:52
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        Trabzonspor, St. Gallen maçı için İsviçre'ye gitti
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        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile yarın yapacağı ilk maç için İsviçre'ye gitti.

        Bordo-mavili kafile, THY'ye ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan İsviçre'nin Zürih kentine hareket etti.

        Sakatlığı olan Anthony Nwakaeme'nin yer almadığı Trabzonspor kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

        Uğurcan Çakır, ⁠Muhammet Taha Tepe, ⁠Onuralp Çevikkan, Serkan Asan, ⁠Borna Barisic, Arif Boşluk, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, ⁠Rayyan Baniya, ⁠Arseniy Batagov, ⁠Stefano Denswil, John Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, ⁠Enis Bardhi, ⁠Umut Güneş, ⁠Edin Visca, ⁠Cihan Çanak, ⁠Trezeguet, ⁠Mislav Orsic, ⁠Poyraz Yıldırım, ⁠Enis Destan, Denis Draguş

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