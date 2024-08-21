Trabzonspor, Avrupa kupalarında 154. kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor

GÖKTUĞ ERGÜN - UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 154. maçını oynayacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 153 maçta; 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 60 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 208 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 97, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

- UEFA Konferans Ligi'nde 7. maç Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 7. kez sahne alacak. UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 6 maçın birinde sahadan galibiyetle ayrıldı. İki maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada ise mağlup oldu. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü.

- Basel'le iki kez eşleşti Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde daha önce İsviçre temsilcilerinden Basel'le iki kez eşleşti. Basel'le ilk olarak UEFA Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu gruplarında eşleşen bordo-mavili ekip, sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibine, deplasmanda 2-0 kaybetti. UEFA Konferans Ligi 2022-23 sezonu son 16 turunda yine Basel ile rakip olan Karadeniz temsilcisi, Trabzon'da 1-0 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'de 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

- En farklı galibiyet Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonu UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup edip, geride kalan 153 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı. Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti. - Avrupa'da bu sezon 5. karşılaşmasına çıkacak Trabzonspor, St. Gallen deplasmanında bu sezon Avrupa kupalarındaki 5. maçını oynayacak. Sezona UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan başlayan bordo-mavili ekip, Slovakya'nın Ruzemberok takımını deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 yenerek eledi. Organizasyonun 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibiyle eşleyen Karadeniz temsilcisi, ilk maçı evinde 1-0, rövanşı ise deplasmanda 2-0 kaybederek turu rakibine kaptırdı.