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        Trabzonspor, Avrupa kupalarında 154. kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor

        GÖKTUĞ ERGÜN - UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 154. maçını oynayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:07
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        Trabzonspor, Avrupa kupalarında 154. kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor
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        GÖKTUĞ ERGÜN - UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 154. maçını oynayacak.

        Bordo-mavililer, geride kalan 153 maçta; 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 60 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 208 gol gördü.

        Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 97, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

        - UEFA Konferans Ligi'nde 7. maç

        Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 7. kez sahne alacak.

        UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 6 maçın birinde sahadan galibiyetle ayrıldı. İki maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada ise mağlup oldu.

        Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü.

        - Basel'le iki kez eşleşti

        Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde daha önce İsviçre temsilcilerinden Basel'le iki kez eşleşti.

        Basel'le ilk olarak UEFA Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu gruplarında eşleşen bordo-mavili ekip, sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibine, deplasmanda 2-0 kaybetti.

        UEFA Konferans Ligi 2022-23 sezonu son 16 turunda yine Basel ile rakip olan Karadeniz temsilcisi, Trabzon'da 1-0 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'de 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

        - En farklı galibiyet

        Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

        Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonu UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup edip, geride kalan 153 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

        Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı.

        Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

        Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

        - Avrupa'da bu sezon 5. karşılaşmasına çıkacak

        Trabzonspor, St. Gallen deplasmanında bu sezon Avrupa kupalarındaki 5. maçını oynayacak.

        Sezona UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan başlayan bordo-mavili ekip, Slovakya'nın Ruzemberok takımını deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 yenerek eledi.

        Organizasyonun 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibiyle eşleyen Karadeniz temsilcisi, ilk maçı evinde 1-0, rövanşı ise deplasmanda 2-0 kaybederek turu rakibine kaptırdı.

        Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde play-off turundan itibaren devam eden Trabzonspor, St. Gallen karşısında yarınki maçtan avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

        Bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı 4 maçta 3 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde da yine 3 gol gördü.

        - Avrupa performansı

        Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 153 maçın performans tablosu şöyle:

        Organizasyon Maç G B M A Y
        Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 30 10 8 12 25 36
        Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18
        UEFA Kupası-Avrupa Ligi 97 38 22 37 130 131
        UEFA Intertoto Kupası 8 3 1 4 19 12
        UEFA Konferans Ligi 6 1 2 3 6 11
        Toplam 153 56 37 60 193 208

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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