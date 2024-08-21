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        Trabzon'da 4 ayda 91 bin metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi

        Trabzon'da 4 ayda 91 bin 379 metre içme suyu ve 3 bin 327 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 12:56 Güncelleme: 21.08.2024 - 12:56
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        Trabzon'da 4 ayda 91 bin metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi
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        Trabzon'da 4 ayda 91 bin 379 metre içme suyu ve 3 bin 327 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirdiği bildirildi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (TİSKİ), kent genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu imalat çalışmalarına ara vermeden devam ettiği belirtildi.

        TİSKİ ekiplerinin 4 ayda kendi imkanlarıyla 46 bin 379 metre içme suyu hattı ve 3 bin 327 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, devam eden ihaleli işlerle 94 bin 706 metre uzunluğunda içme suyu ve kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirildiği, il genelinde 139 içme suyu deposunun temizliği kaydedildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un 18 ilçesine eşit şekilde hizmet götürdüklerini vurgulayarak, "Bağlı kuruluşlarımız arasında TİSKİ'nin ayrı bir yeri var. Halkımıza direkt dokunacak hizmetler sunan TİSKİ Genel Müdürlüğü, 4 aylık süreçte rekor düzeyde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirmiştir. Halka hizmet hakka ibadettir düsturuyla canla başla çalışan TİSKİ'deki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        TİSKİ personeli eliyle gerçekleştirilen imalatların yanı sıra ilçelerde dev içme suyu hamlelerine devam ettiklerinin altını çizen Genç, şunları kaydetti:

        "Sağlıklı kent, temiz su ve sağlam altyapı hedefiyle başlattığımız daha pek çok çalışmamız devam ediyor. Bu işlerin yanında ilçelerimizde devam eden grup içme suyu projeleri ve dev kapasiteli içme suyu arıtma tesisi inşa çalışmalarımızın son aşamasına geldik. Aynı azim ve kararlılıkla şehrimize altyapı yatırımlarını kazandırmaya devam edeceğiz. Görev süremiz boyunca hizmetlerimizi daha da artırarak şehrimizin hizmetine sunmuş olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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