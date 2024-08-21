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        Trabzon'da yayladaki evde çıkan yangında 3 kişi öldü

        Trabzon'un Araklı ilçesinde yayladaki evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 13:24 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:31
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        Trabzon'da yayladaki evde çıkan yangında 3 kişi öldü
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        Trabzon'un Araklı ilçesinde yayladaki evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

        Haçovit Yaylası'nda Arif A'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Evdeki incelemede 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

        Cenazeler, işlemlerin ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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