GÜNCELLEME - Trabzon'da yayladaki evde çıkan yangında 3 kişi öldü

İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu çıktığına dikkati çekilen açıklamada, "Olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığına bildirilen olayla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yangının söndürülmesinin ardından evdeki incelemede 3 kişinin öldüğünün saptandığı bildirilen açıklamada, vefat edenlerin ev sahibi Gülüzar Altuntaş (61) ile Kasım (66) ve Arif Altuntaş (67) olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yayladaki bir evde sabah erken saatlerde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilerek alevlerin söndürüldüğü belirtildi.

Haçovit Yaylası'ndaki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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