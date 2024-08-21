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        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 18:30 Güncelleme: 21.08.2024 - 18:30
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        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Özgür Aksa Trabzon Platformunca çarşamba günleri ikindi namazından sonra organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüyen grup adına konuşan Kadir Bekar, Gazze'de yaşanan insanlık dışı soykırımın derin acısını yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

        Bekar, Gazze halkının yanında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Gazze'deki direnişin sesi olmaya, kardeşlerimize moral vermeye, onların yalnız olmadığını haykırmaya devam edeceğiz. Bu meydanlarda toplanarak bir avuç masum insanın sesi olmaya devam edeceğiz. Bizler, Gazze'deki kardeşlerimizin, çocuklarımızın ve tüm mazlumların yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Onların yaşadığı acıları hissediyor ve mücadelesine ortak oluyoruz. Şu sokakları, meydanları ve caddeleri dolduruyoruz çünkü Gazze'deki çocukların sesi olmak, onların umutlarını diri tutmak istiyoruz."

        Boykotları artırarak daha kararlı duracaklarını ifade eden Bekar, "İsrail mallarına ve onların destekçilerine karşı her zamankinden daha kararlı bir boykot uygulayacağız. Hiçbir çocuk, hiçbir anne babanın acı çektiğini görmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gazze'deki çocukların haykırışı bizim boykotlarımızla yankılanacak. Adalet için, insanlık için, geleceğimiz için bu boykotu sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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