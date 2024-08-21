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        GÜNCELLEME 2 -Trabzon'da yangın çıkan evde cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi

        Trabzon'un Araklı ilçesinde, yangın çıkan evde cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 20:03 Güncelleme: 21.08.2024 - 20:03
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        GÜNCELLEME 2 -Trabzon'da yangın çıkan evde cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi
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        Trabzon'un Araklı ilçesinde, yangın çıkan evde cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

        Haçovit Yaylası'ndaki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Evdeki incelemede 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

        Cenazeler, işlemlerin ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, yayladaki bir evde sabah erken saatlerde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilerek alevlerin söndürüldüğü belirtildi.

        Yangının söndürülmesinin ardından evdeki incelemede 3 kişinin öldüğünün saptandığı bildirilen açıklamada, vefat edenlerin ev sahibi Gülüzar Altuntaş (61) ile Kasım (66) ve Arif Altuntaş (67) olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

        İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu çıktığına dikkat çekilen açıklamada, "Olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığına bildirilen olayla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Araklı Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış ve yürütülen soruşturma kapsamında vefat eden G.A, K.A, ve A.A'nın aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve akrabaları olan şüpheliler M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A. tarafından öldürüldükleri tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Şüpheliler M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A'nın Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, öldürme eyleminde kullanılan bıçağın ise olay yerine yakın bir arazide bulunduğu aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin otopsi işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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