Bacak uzunluğu eşitsizlikleri ciddi sorunlar yaratabiliyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Kalkışım, bacak uzunluğunda eşitsizlik durumunun aksama, topallama, parmak ucunda yürüme, omurga deformitesi, sırt ağrısı ve eklemlerde problemler gibi birçok soruna neden olabildiğini söyledi.

Kalkışım, AA muhabirine, bacak uzunluğu eşitsizliğinin bir bacağın diğerinden kısa olması durumu olduğunu belirtti.

Bacak uzunluğu eşitsizliğinin toplumda görülme oranının yüzde 25 olduğuna işaret eden Kalkışım, "Çoğu 1 santimetre altında olan eşitsizlik genellikle fark edilmez ve vücut tarafından iyi şekilde tolere edilebilir ancak 2 santimetreden fazla farklarda aksama, sırt ağrısı, kalça ve diz eklem problemleri gibi birçok problem ortaya çıkabilir." ifadesini kullandı.

Kalkışım, bacak uzunluğu eşitsizliklerinin doğuştan ve gelişimsel nedenlerle ortaya çıkabildiğini aktararak, "Geçirilmiş kırık öyküsü, kemikte kitle olması, geçirilmiş kemik veya eklem enfeksiyonları gibi birçok gelişimsel neden sayılabilmektedir. Genetik nedenler, sendromlar da doğumsal nedenler olarak karşımıza çıkar." dedi.

- "Eşitsizlik miktarlarına ve yaşa göre takip ve tedavi değişkenlik gösterir"

Bacak uzunluğu eşitsizlik durumunun birçok soruna neden olabildiğini ifade eden Kalkışım, "Bacak uzunluğunda eşitsizlik durumu aksama, topallama, parmak ucunda yürüme, omurga deformitesi, sırt ağrısı ve eklemlerde problemler gibi birçok soruna neden olabilir. Detaylı bir muayene ve röntgenlerle detaylı ölçümle eşitsizlik miktarı belirlenir." diye konuştu.