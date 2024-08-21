Trabzon'da yangın çıkan evde 3 kişinin öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin 3 zanlı adliyede

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucu maktullerin, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabaları M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmişti. Jandarma ekipleri 3 zanlıyı gözaltına almış, olayda kullanılan bıçak ise eve yakın arazide bulunmuştu.

Geniş güvenlik önlemleri altında Araklı Adliyesi'ne getirilen zanlılara çelik yelek giydirildiği, birinin ayağının, birinin ise elinin sargılı olduğu görüldü.

İlçeye bağlı Haçovit Yaylası'nda dün sabah yangın çıkan bir evde cesedi bulunan Gülüzar (61), Kasım (66) ve Arif Altuntaş'ın (67) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltındaki M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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