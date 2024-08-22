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        Trabzon'da "Oyun İçin Engel Yok" projesinin tanıtıldı

        Trabzon'da Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü ve Drama Eğitimcileri Derneği ortaklığında yürütülen "Oyun İçin Engel Yok" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:15 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:46
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        Trabzon'da "Oyun İçin Engel Yok" projesinin tanıtıldı
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        Trabzon'da Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü ve Drama Eğitimcileri Derneği ortaklığında yürütülen "Oyun İçin Engel Yok" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, güzel bir projeye imza atıldığını söyledi.

        Özel gereksinimli çocuklara her türlü katkıyı sunmaya devam edeceklerini belirten Karakaş, şunları kaydetti:

        "Bu proje de bunlardan biri, ben dernek başkanıma teşekkür ediyorum. Bize bunu getirdiği zaman biz hiç tereddüt etmeden kabul ettik. İnşallah bu yapılacak çalışma özel gereksinimli bireylerimiz için hayırlı olur. Bu anlamda birkaç şey daha söyleyeyim, yine özel gereksinimli çocuklarımıza yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak inşallah bir okula daha kavuşacağız. Bir özel eğitim anaokulu daha açacağız. Bu çocuklarımıza yönelik ne kadar gayret etsek, yardımcı olsak az bunun farkındayız. İnşallah bu tür çalışmalarla bu çocuklarımıza dokunmak, ailelerini rahatlatmak adına her şeyi yapmaya devam edeceğiz."

        Drama Eğitimcileri Derneği Trabzon Şube Başkanı Gamzegül Engin de projenin 2025 yılı Temmuz'una kadar devam edeceğini dile getirerek, yıl içinde öğrencilere yönelik çeşitli atölye eğitimleri verilip velilerin farkındalığını geliştirecek söyleşiler yapılacağını, projenin sonunda bir kongrede bilim insanları, öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin buluşturulacağını aktardı.

        Programa, aileler ve öğretmenler de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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